Хоккеист Задоров пожалел россиян, живущих хуже, чем в США

https://static.news.ru/photo/f7f8e436-7c36-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Никита Задоров Фото: Nick Wosika/Icon Sportswire/ imago sportfotodienst/Global Look Press

Хоккеист НХЛ Никита Задоров посочувствовал россиянам, которым приходится «выживать» в российских реалиях. Он сравнил качество жизни в РФ и США.

Защитник «Колорадо Эвеланш» заявил, что хотел бы жить в России, но «сломанная система» и отсутствие стабильности не дают ему такой возможности. Спортсмен пустился в объяснения, как прекрасна жизнь в Штатах в этом плане.

Моей семье безопаснее находиться в Америке. Моим детям безопаснее ходить в местные школу, университет, спортивные школы — нет коррупции. Здесь ты вложишь деньги — и твой бизнес поддержат, валюта не зависит от цены на нефть, — сказал Задоров.

Спортсмен добавил, что эти слова им сказаны для того, чтобы что-нибудь изменилось в нашей стране.

Мне жаль людей в России: вижу пожилых здесь и вижу, как они выживают у нас. Всё познаётся в сравнении. Хочу требовать этого от нашего государства, — заявил хоккеист в прямом эфире в Instagram iconsuit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило аналогичный показатель в Италии. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19. В США зафиксировано 18 860 смертей, всего выявлено 503 594 случая инфицирования.