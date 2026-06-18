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18 июня 2026 в 07:00

Хитрость опытных хозяек: как за 5 минут отличить хороший порошок от пустышки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Современные стиральные порошки выглядят одинаково привлекательно, но на деле работают по-разному. Чтобы не переплачивать за бесполезное средство и не разочаровываться после стирки, можно провести простой домашний тест, который займет всего несколько минут.

Для проверки понадобятся небольшие стаканы, теплая вода, зеленка и образцы порошков. В каждый стакан налейте по 50 мл воды и добавьте по четверти чайной ложки порошка. Когда средство растворится, капните в каждый стакан по две капли зеленки и хорошо перемешайте.

Дальше остается только наблюдать. Если порошок содержит эффективные отбеливающие компоненты, зеленый цвет начнет быстро исчезать. Чем быстрее раствор становится светлее, тем лучше средство справляется со своей задачей.

Если же вода долго остается зеленой, это может говорить о низкой эффективности порошка. Такой продукт часто хуже удаляет загрязнения и не оправдывает ожиданий при стирке.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что некоторые недорогие порошки работают не хуже популярных брендов. Дополнительно стоит обращать внимание на состав средства и не покупать большие упаковки незнакомой марки без предварительной проверки.

Ранее сообщалось, что старый забор не всегда нужно срочно менять. Даже потемневшие доски или сетку можно превратить в красивую зеленую стену, если посадить подходящие растения.

Проверено редакцией
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