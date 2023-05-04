Хирург рассказала, чего нельзя делать при укусе змеи Хирург Зубова: при укусе змеи нельзя накладывать жгут и пытаться очистить рану разрезом

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Гадюка

В Московском регионе наиболее распространены такие змеи, как ужи и обыкновенные гадюки, при этом если укус первых практически безопасен для человека, то яд гадюки может вызвать опасные осложнения, рассказала «Газете.Ru» врач-хирург Нина Зубова. Специалист подчеркнула, что при укусе змеи важно не накладывать на конечность пострадавшего жгут и не пытаться самостоятельно очистить рану путем разреза.

Эксперт напомнила, что гадюки активны с ранней весны до поздней осени, предпочитая тенистые, влажные и болотистые места. Первой на людей змея не нападает, но может укусить, защищаясь. На месте укуса появляются две красные точки, возникает острая боль, которая постепенно усиливается, затем появляется отек, синюшность, красные полосы под кожей.

В течение 48 часов после укуса поднимается температура, снижается артериальное давление, воспаляются лимфоузлы, может начаться тошнота и рвота, учащается сердцебиение, — рассказала Зубова.

Хирург уточнила, что обычно укус обыкновенной гадюки не смертелен, неприятные симптомы проходят в течение одной-двух недель. Однако это не отменяет оказания первой помощи пострадавшему. Врач советует уложить его так, чтобы место укуса было ниже уровня сердца, и не давать укушенному двигаться — это замедлит распространение яда. Рану обработать антисептиком или мыльным раствором, наложить чистую нетугую повязку.

Ни в коем случае нельзя накладывать жгут — тогда на месте укуса появляются язвы, а ткани будут быстрее отмирать. Не стоит пытаться очистить рану, разрезав ее: это сильно повышает риск заражения крови. Бесполезно и даже опасно пытаться нейтрализовать токсины с помощью алкоголя, — подчеркнула специалист.

Также сразу после укуса нужно снять с пострадавшего украшения, обувь и обтягивающую одежду. При этом пациенту нужно давать воду комнатной температуры. Эти экстренные меры не отменяют необходимости в квалифицированной медицинской помощи, подчеркнула хирург.

Ранее в подмосковных Люберцах из больницы была выписана пациентка, едва не погибшая от укуса экзотической змеи. В рамках лечения женщине перелили шесть литров компонентов крови.