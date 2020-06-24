Хабенский передаст средства от госпремии на помощь онкобольным детям

Народный артист РФ Константин Хабенский передаст средства, полученные от Государственной премии за выдающиеся достижения в сфере благотворительности, на реабилитацию детей с опухолями мозга.
Об этом он заявил во время церемонии награждения.
Открою маленький секрет: я все средства от этой премии передам, конечно, в наш благотворительный фонд. Наш фонд помогает детям, а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга, бороться и побеждать, — сказал актёр.
По его словам, полученные от премии деньги пойдут на реабилитацию подопечных фонда, что позволит им «вернуться к нормальной полноценной жизни». Хабенский подчеркнул важность этапа. Как заявил артист, если его пропустить, или «сделать как-то не вовремя», труд медиков может оказаться напрасным.
По словам актёра, фонд начнёт решать эту проблему в малых городах, расположенных далеко от региональных центров. В таких местах, как отметил Хабенский, реабилитация проводится хуже, чем в крупных городах,
Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеет смысла, если в центре этой идеи не стоит человек и помощь человеку, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 июня в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных премий за 2019 год. Награждение провёл президент России Владимир Путин. Премии были вручены за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.
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