Хабенский передаст средства от госпремии на помощь онкобольным детям

https://static.news.ru/photo/3b399ecc-b61e-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Константин Хабенский Фото: kremlin.ru

Народный артист РФ Константин Хабенский передаст средства, полученные от Государственной премии за выдающиеся достижения в сфере благотворительности, на реабилитацию детей с опухолями мозга.

Об этом он заявил во время церемонии награждения.

Открою маленький секрет: я все средства от этой премии передам, конечно, в наш благотворительный фонд. Наш фонд помогает детям, а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга, бороться и побеждать, — сказал актёр.

По его словам, полученные от премии деньги пойдут на реабилитацию подопечных фонда, что позволит им «вернуться к нормальной полноценной жизни». Хабенский подчеркнул важность этапа. Как заявил артист, если его пропустить, или «сделать как-то не вовремя», труд медиков может оказаться напрасным.

По словам актёра, фонд начнёт решать эту проблему в малых городах, расположенных далеко от региональных центров. В таких местах, как отметил Хабенский, реабилитация проводится хуже, чем в крупных городах, передаёт ТАСС.

Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеет смысла, если в центре этой идеи не стоит человек и помощь человеку, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 июня в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных премий за 2019 год. Награждение провёл президент России Владимир Путин. Премии были вручены за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.