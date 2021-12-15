Хабаровским пенсионерам начнут платить за вакцинацию

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что с 20 декабря по 1 марта 2022 года пенсионерам, проживающим в регионе, начнут выплачивать по две тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. В своём Telegram-канале он отметил, что ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой.

Каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать две тысячи рублей после прохождения курса вакцинации. Это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты будут приходить на банковскую карту «МИР» или же другим способом в течение двух недель после второго введения препарата. Дегтярёв также напомнил про самоизоляцию для пожилых граждан — в региональном оперштабе утвердили, что пенсионеры, не прошедшие вакцинацию, должны находиться на самоизоляции. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря.

Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят COVID, и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов, — добавил губернатор.

Ранее директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании модифицированного варианта «Спутника V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Сейчас вакцина проходит первую стадию клинических испытаний.