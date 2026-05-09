День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 06:03

Грибы на гриле заменил спаржей — хрустящий гарнир к шашлыку, который не оставит шансов конкурентам

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пока мясо маринуется, приготовьте этот легкий и полезный гарнир. Спаржа на гриле в лимонном маринаде — то, что нужно, чтобы удивить гостей и добавить красок на стол.

Что понадобится

Cпаржа зеленая — 500 г, оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., сыр твердый (для подачи) — 50 г

Как готовлю

Зеленую спаржу мою, обсушиваю и срезаю толстые кончики на 1,5–2 см. Нижнюю часть стеблей зачищаю овощечисткой, удаляя жесткую кожицу. Солю и перчу стебли, складываю их в плотный пластиковый пакет. Вливаю туда оливковое масло и лимонный сок.

Закрываю пакет и несколько раз энергично встряхиваю, чтобы маринад равномерно покрыл спаржу. Оставляю на 15 минут при комнатной температуре. За это время разжигаю угли в мангале и жду, пока они хорошо прогорят.

Достаю спаржу из пакета, промокаю бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла. Выкладываю стебли на решетку гриля и жарю над углями около 10 минут, периодически переворачивая. Как только спаржа подрумянится со всех сторон, перекладываю ее на тарелки.

Натираю твердый сыр на мелкой терке и сразу посыпаю горячие стебли — сыр моментально плавится, создавая аппетитную корочку. Подаю блюдо сразу, пока оно горячее и ароматное.

Проверено редакцией
Читайте также
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
Общество
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Здоровье/красота
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Шашлык так и остался нетронутым — когда готовлю эти креветки на мангале, все внимание достается только им
Общество
Шашлык так и остался нетронутым — когда готовлю эти креветки на мангале, все внимание достается только им
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Общество
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Общество
рецепты
еда
гриль
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.