Грибы на гриле заменил спаржей — хрустящий гарнир к шашлыку, который не оставит шансов конкурентам

Грибы на гриле заменил спаржей — хрустящий гарнир к шашлыку, который не оставит шансов конкурентам

Пока мясо маринуется, приготовьте этот легкий и полезный гарнир. Спаржа на гриле в лимонном маринаде — то, что нужно, чтобы удивить гостей и добавить красок на стол.

Что понадобится

Cпаржа зеленая — 500 г, оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., сыр твердый (для подачи) — 50 г

Как готовлю

Зеленую спаржу мою, обсушиваю и срезаю толстые кончики на 1,5–2 см. Нижнюю часть стеблей зачищаю овощечисткой, удаляя жесткую кожицу. Солю и перчу стебли, складываю их в плотный пластиковый пакет. Вливаю туда оливковое масло и лимонный сок.

Закрываю пакет и несколько раз энергично встряхиваю, чтобы маринад равномерно покрыл спаржу. Оставляю на 15 минут при комнатной температуре. За это время разжигаю угли в мангале и жду, пока они хорошо прогорят.

Достаю спаржу из пакета, промокаю бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла. Выкладываю стебли на решетку гриля и жарю над углями около 10 минут, периодически переворачивая. Как только спаржа подрумянится со всех сторон, перекладываю ее на тарелки.

Натираю твердый сыр на мелкой терке и сразу посыпаю горячие стебли — сыр моментально плавится, создавая аппетитную корочку. Подаю блюдо сразу, пока оно горячее и ароматное.