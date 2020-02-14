https://static.news.ru/photo/c3e8d75a-4fc2-11ea-a78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне, которые находились на круизном лайнере Westerdam, покинули корабль для возвращения на родину.

По данным посольства РФ в Камбодже, на борту находились три жительницы Санкт-Петербурга и семья из Москвы в составе четырёх человек.

В диппредставительстве отметили, что все расходы по возвращению туристов в Россию оплатит оператор лайнера, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах и в итоге зашёл в Камбоджу с разрешения властей королевства. Пассажиры высадились на берег в камбоджийском порту Сиануквиль утром 14 февраля.