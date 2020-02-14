Россияне, которые находились на круизном лайнере Westerdam, покинули корабль для возвращения на родину.
По данным посольства РФ в Камбодже, на борту находились три жительницы Санкт-Петербурга и семья из Москвы в составе четырёх человек.
В диппредставительстве отметили, что все расходы по возвращению туристов в Россию оплатит оператор лайнера,
Ранее NEWS.ru писал, что Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.
Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах и в итоге зашёл в Камбоджу с разрешения властей королевства. Пассажиры высадились на берег в камбоджийском порту Сиануквиль утром 14 февраля.
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