Готовлю за час — хватает на месяц! Тыквенный мармелад по домашнему рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим обалденный тыквенный мармелад! Этот солнечный мармелад станет любимым десертом для тех, кто следит за здоровьем. Натуральная сладость тыквы, тонкие пряные нотки и нежная текстура — настоящее объятие в холодный день!

Очистите 500 г тыквы от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Запеките в духовке при 180°C до мягкости (около 25 минут). Пюрируйте блендером, добавьте 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. корицы и 2 ч. л. агар-агара. Для сладости можно добавить 2 ст. л. мёда по желанию.

Прогрейте массу на медленном огне 5–7 минут, постоянно помешивая. Разлейте по силиконовым формочкам или в неглубокий лоток. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник на 4 часа.

Готовый мармелад легко режется ножом или вынимается из форм. Для красоты обваляйте кубики в кокосовой стружке или какао-порошке. Храните в холодильнике до 5 дней — если, конечно, он так долго задержится!

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