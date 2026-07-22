Готовлю мармелад из вишни с апельсином — насыщенный, с карамельной ноткой и без лишней сладости

Беру вишню, апельсин и немного сахара — варю домашний мармелад без химии, насыщенный, с карамельной ноткой и без лишней сладости. Вишню перебираю, удаляю косточки, пюрирую блендером с апельсиновым соком и цедрой. Добавляю сахар (чуть меньше, чем обычно) и загуститель — натуральный пектин или желатин, чтобы мармелад застыл упругими кубиками. Варю все до растворения и загустения, разливаю в форму и даю остыть. Идеален к чаю, на бутерброды или в выпечку. Готовится без консервантов, хранится в холодильнике, а зимой напоминает о лете.

Для приготовления: 1 кг вишни (без косточек), 1 апельсин (сок и цедра), 600 г сахара, 40 г желатина (или 10 г пектина). Вишню измельчите, добавьте сок и цедру, сахар, перемешайте. Нагрейте до кипения, добавьте загуститель, варите 5–10 минут до растворения. Разлейте в формы, дайте застыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Нарежьте кубиками или храните в банках.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот мармелад — зимой банка улетела за вечер, дети просили на хлеб. Я уменьшила сахар до 500 г, добавила ваниль. Кстати, вместо свежей вишни можно взять замороженную. Находка, а не рецепт!