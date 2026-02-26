Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 03:33

Готовлю кыстыбый с картошкой — татарские лепешки, которые влюбляют в себя. Жарятся на сухой сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кыстыбый — это не просто лепешка с начинкой, а настоящее татарское гостеприимство в вашей тарелке. Тонкое, почти прозрачное тесто и нежное картофельное пюре с обжаренным луком создают простой, но удивительно душевный вкус.

Для теста взбиваю 1 яйцо с 130 мл молока, 50 г растопленного сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и 0,5 ст. л. сахара. Постепенно ввожу 300 г муки и замешиваю эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Заворачиваю в пленку и оставляю на 20 минут.

Делю тесто на 2 части, одну убираю под пленку. Вторую раскатываю в колбаску диаметром 3 см и делю на 8 частей. Каждую часть раскатываю в тонкую круглую лепешку толщиной 1-2 мм. Пеку на сухой разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до светлых пятен. Для начинки разминаю 1 кг отварного картофеля с молоком и маслом, добавляю по желанию обжаренную луковицу. На половину лепешки выкладываю начинку, накрываю второй половиной и смазываю растопленным маслом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте
Общество
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
Общество
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Общество
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Общество
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Обалденные лепешки на кефире с сыром! На вкус как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура
Общество
Обалденные лепешки на кефире с сыром! На вкус как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура
еда
рецепты
лепешки
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Раскрыты истинные цели экипажа американского катера у берегов Кубы
Нутрициолог назвала идеальное мясо для ЗОЖников
Родственники украинских пленных просят их не возвращаться из России
Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки
Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?
ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Воронежу
Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно
Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам
Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее
Рубио заявил, что терпение Трампа по Украине не бесконечно
В МИД РФ нашли странности в уставе Совета мира Трампа
Хирург назвал неожиданный эффект от ринопластики для женщин
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.