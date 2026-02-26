Готовлю кыстыбый с картошкой — татарские лепешки, которые влюбляют в себя. Жарятся на сухой сковороде

Готовлю кыстыбый с картошкой — татарские лепешки, которые влюбляют в себя. Жарятся на сухой сковороде

Кыстыбый — это не просто лепешка с начинкой, а настоящее татарское гостеприимство в вашей тарелке. Тонкое, почти прозрачное тесто и нежное картофельное пюре с обжаренным луком создают простой, но удивительно душевный вкус.

Для теста взбиваю 1 яйцо с 130 мл молока, 50 г растопленного сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и 0,5 ст. л. сахара. Постепенно ввожу 300 г муки и замешиваю эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Заворачиваю в пленку и оставляю на 20 минут.

Делю тесто на 2 части, одну убираю под пленку. Вторую раскатываю в колбаску диаметром 3 см и делю на 8 частей. Каждую часть раскатываю в тонкую круглую лепешку толщиной 1-2 мм. Пеку на сухой разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до светлых пятен. Для начинки разминаю 1 кг отварного картофеля с молоком и маслом, добавляю по желанию обжаренную луковицу. На половину лепешки выкладываю начинку, накрываю второй половиной и смазываю растопленным маслом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.