Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 06:55

Готовим картофельные сэндвичи: хрустящие и сытные — идеальный перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете новый вариант для быстрого и сытного перекуса? Картофельные сэндвичи — это вкусно, просто и необычно. Хрустящие картофельные слайсы с расплавленным сыром и свежими овощами понравятся и взрослым, и детям.

Для приготовления нарежьте картофель тонкими слайсами, выложите на противень, посыпьте тертым сыром и запекайте при 200 градусах 15–20 минут до золотистой корочки. Готовые картофельные основы смажьте плавленым или творожным сыром, добавьте ломтики помидоров, огурцов и зелени. Можно экспериментировать с начинками — подойдут ветчина, курица, грибы или авокадо.

Такие сэндвичи хороши и горячими, и холодными. Они отлично заменят традиционные бутерброды, станут вкусным завтраком или легким обедом. Попробуйте — и это блюдо войдет в список ваших кулинарных хитов!

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
сэндвичи
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как Зеленский может «почти немедленно» прекратить конфликт
Напавшие на «Крокус» террористы решили пожарить шашлык перед атакой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 августа: инфографика
Россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по биометрии
Закон о тишине в Краснодарском крае: новые правила — 2025
ВСУ за ночь выпустили по России более 20 беспилотников
США раскрыли, какое будущее они подготовили для Украины
Подвал с десятками тел солдат ВСУ обнаружили в донецком поселке
Москвичам рассказали, какой будет погода на этой неделе
У побережья Курил произошло второе за сутки землетрясение
Как сделать идеальное повидло из груш с карамельным вкусом
Названы лидеры в выборах на пост президента Боливии
Над российским регионом сбили украинские беспилотники
Мошенники научились новому способу отъема денег через запись к врачу
12 простых салатов из кабачков на зиму: вкусные и быстрые заготовки
Бегство ВСУ из Красноармейска: успехи ВС РФ к утру 18 августа
Взрывы прогремели в Сумах
«Летчик и штурман — одно целое»: боец рассказал о работе вертолета Ка-52м
ВСУ потеряли минометную позицию в ДНР
В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.