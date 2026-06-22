Готовил этот пирог 5 раз за месяц — семья все равно требует добавки

Готовил этот пирог 5 раз за месяц — семья все равно требует добавки

Не любишь возиться с тестом? Я тоже. Поэтому этот пирог — находка: все смешал, вылил в форму, и духовка сделает свое дело.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, капуста белокочанная — 400 г, лук репчатый — 150 г, морковь — 100 г, яйца — 5 шт., сметана — 200 г, майонез — 100 г, мука — 120 г, масло сливочное — 70 г, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., разрыхлитель теста — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, зелень (укроп/петрушка) — 70 г.

Как готовлю

Сначала я мелко рублю курицу, лук и капусту, морковь тру на терке. Обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю курицу, тушу 5 минут. Капусту отдельно припускаю на сковороде с маслом, солю и перчу. Cмешиваю яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель — тесто получается как густая сметана.

В форму выкладываю слоями: половину теста, всю курицу с луком, потом капусту, сверху заливаю остатками теста. Отправляю в духовку на 40–45 минут при 180 градусах. Готовый пирог смазываю сливочным маслом, даю постоять 5 минут — и можно резать, пока все не сбежались на запах.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Курица не сухая, тесто нежное, а запах по всему дому — гости слюни пускали, еще не войдя на порог. Мой совет: дайте пирогу постоять минут 15 после духовки, тогда он режется идеально и не разваливается.