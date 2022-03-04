Госдума приняла закон о наказании за фейки о российской армии

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против РФ. Как пишет РИА Новости, соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и могут вступить в силу уже 5 марта.

Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооружённых сил РФ предусматривает штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, фейки, повлёкшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме этого, закон регулирует ответственность граждан за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а также пропагандирующие санкции в отношении России. Так, за призывы к воспрепятствованию использования войск для защиты интересов страны предполагается штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до трёх лет колонии, при тяжких последствиях таких призывов штраф составит от 300 тысяч до 1 млн рублей, также предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее маркетолог Роман Носик рассказал, почему люди склонны верить самой разной информации, включая фейки. По его словам, они предпочитают не проверять сомнительную информацию, если она им приходится по душе, и проверяют информацию, если она им не нравится. По мнению маркетолога, в Интернете всегда можно найти полярные мнения, одно из которых будет принято за данность человеком, прочитавшим эту информацию.