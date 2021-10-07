Горбачёв уехал в больницу на карантин по коронавирусу

Первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв находится в больнице, где соблюдает карантин из-за коронавируса, рассказал глава пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко. При этом сам политик не болеет, он выполняет рекомендации врачей, передаёт РИА Новости.

Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что Горбачёв уехал в больницу уже больше месяца назад. При этом представитель фонда находится в постоянном контакте с политиком.

Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление [президенту Владимиру] Путину, — рассказал Палажченко.

В разговоре с журналистами Life в пресс-службе фонда отметили , что Горбачёв находится в России. При этом там не смогли сообщить, когда политик сможет выйти из медучреждения, так как коронавирус продолжает распространяться.

Сам экс-президент чувствует себя нормально и постоянно работает.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства уже практически не соблюдает самоизоляцию. 14 сентября президент объявил об уходе на карантин. При этом, по его словам, у него высокие титры антител после прививки и сейчас пройдёт «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Российский глава находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.