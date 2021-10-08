Горбачёв прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии

Первый президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал вручение Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Он назвал решение Нобелевского комитета хорошим событием и поздравил лауреата с наградой. Комментарий опубликован на сайте Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-фонд).

Это хорошая, очень хорошая новость, не просто новость, а событие. Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили её, — говорится в сообщении.

Горбачёв охарактеризовал Муратова как «замечательного, смелого, честного человека, журналиста» и назвал его своим другом. Он пообещал поздравить журналиста лично.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

Горбачёв стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Её вручили «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Ранее стало известно, что главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.