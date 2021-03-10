Google заплатил крупнейший штраф за отказ от удаления информации

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Поисковый сервис Google заплатил 3 млн рублей за отказ от удаления информации из выдачи по требованию российских властей. Это крупнейший штраф за подобное нарушение, назначенный в России.

Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента, — говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что первое дело в отношении поисковика было заведено в 2019 году, года сервис оштрафовали на 700 тысяч рублей (деньги были выплачены). После этого в РКН выяснили, что Google только частично удаляет информацию по требованию регулятора и оштрафовали сервис уже на 1,5 млн рублей (деньги также были выплачены).

Последнее дело было заведено после получения информации об отказе от удаления около 30% контента, который российские власти считают запрещённым. В декабре 2020 года мировой судья Таганского судебного района Москвы назначил компании штраф в размере 3 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».