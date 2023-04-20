Google лишил россиян возможности «пользоваться» общественным транспортом Google прекратил показывать маршруты общественного транспорта в России

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Данные об общественном транспорте перестали отображаться на картах Google для пользователей в России. Об этом сообщает РБК. Также стало невозможно проложить маршрут из одной точки в другую с использованием общественного транспорта. То же самое наблюдается на картах Google в Армении и Казахстане.

По имеющимся данным, проложить дорогу можно только для пешеходов или автомобилистов. При нажатии на значок остановки не указывается, какой наземный транспорт останавливается в конкретном месте.

При этом на Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Грузии указанный сервис работает исправно. Также данные об общественном транспорте отображаются в США и странах Европы.

Сервис «Яндес.Карты» в России при этом работает без сбоев.



Ранее стало известно, что сотни россиян сообщили о сбое в работе видеохостинга YouТube. По данным ресурса Downradar, yаибольшее количество обращений зафиксировано в Москве, жители столицы пожаловались на работу сервиса 111 раз.

Кроме того, серьезный сбой произошел у сервиса доставки продуктов «Самокат». Пользователи приложения более часа не могли сделать заказы. На стартовом экране приложения сообщалось, что ведутся технические работы.