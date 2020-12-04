Google и «Яндекс» оштрафованы за рекламу БАДа

https://static.news.ru/photo/08aa1704-361e-11eb-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании Google и «Яндекс» оштрафованы за рекламу биологически активной добавки (БАД). Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Причина заключается в том, что среди компонентов рекламируемого товара содержится сильнодействующее вещество, запрещённое к изготовлению и распространению на территории нашей страны. Таким образом, обе компании признаны виновными в нарушении закона «О рекламе».

Административные штрафы в 100 тысяч рублей каждой компании служба назначила за распространение в поисковых системах рекламы БАДа, который содержал перец Kava, запрещённый к изготовлению и распространению компонент, — сказано в сообщении ФАС.

Отмечается, что указанная добавка не отвечает Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Это вещество входит в список представляющих опасность для здоровья и жизни человека.

Реклама в сервисах «Яндекс» и Google распространялась в марте 2020 года, она представляла собой гиперссылку для перехода на сайт, где можно было приобрести БАД. В октябре ФАС по итогам рассмотрения материалов признала компании нарушителями законодательства.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальное управление по трудовым отношениям США (NLRB) обвинило компанию Google в нарушениях трудового законодательства, включающих слежку за сотрудниками. NLRB утверждает, что руководство Google, ознакомившись с презентацией в поддержку профсоюзов, организовало схемы по контролю над сотрудниками.