Голунов прошёл психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/c6b6db9e-43a1-11ea-9fa0-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Журналист «Медузы» Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, на которую его отправили в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств.

Я прошёл экспертизу в Кащенко, — рассказал Голунов «Интерфаксу».

Результаты обнародуют позднее.

Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, назвала репортёра участником наркоторговли. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы продлил до 7 июня арест четырём экс-полицейским, которых подозревают в незаконном задержании и подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.