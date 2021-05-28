Голунов остался доволен приговором суда

https://static.news.ru/photo/16d8be10-bfa9-11eb-8d49-96000091f725_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Иван Голунов доволен приговором, который суд вынес экс-полицейским, подбросившим ему наркотики. Его слова приводит Telegram-канал LIFE SHOT.

Я удовлетворён решением суда, — сказал Голунов.

Таким образом он ответил на вопросы о том, устраивают ли его сроки лишения свободы, которые назначены бывшим полицейским, и сумма, присуждённая по гражданскому иску. Журналист заявил, что обжаловать вердикт не будет. Он выразил надежду на то, что к ответственности будет привлечён и заказчик преступления.

На вопрос о том, изменится ли что-то в российском обществе после его дела, Голунов ответил, что надеется на это. Он заверил, что будет делать всё, как журналист и человек, чтобы происходили изменения и больше никто не попадал в такую ситуацию.

Журналист также поблагодарил всех, кто поддерживал его, писал посты в соцсетях и выходил на пикеты.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задержали Голунова летом 2019 года. Они обвинялись в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации уголовного дела. Они получили от пяти до 12 лет лишения свободы. Кроме того, с каждого суд взыскал в пользу журналиста по 1 млн рублей.