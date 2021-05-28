Голунов остался доволен приговором суда

Таким образом он ответил на вопросы о том, устраивают ли его сроки лишения свободы, которые назначены бывшим полицейским, и сумма, присуждённая по гражданскому иску. Журналист заявил, что обжаловать вердикт не будет. Он выразил надежду на то, что к ответственности будет привлечён и заказчик преступления.
На вопрос о том, изменится ли что-то в российском обществе после его дела, Голунов ответил, что надеется на это. Он заверил, что будет делать всё, как журналист и человек, чтобы происходили изменения и больше никто не попадал в такую ситуацию.
Журналист также поблагодарил всех, кто поддерживал его, писал посты в соцсетях и выходил на пикеты.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задержали Голунова летом 2019 года. Они обвинялись в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации уголовного дела. Они получили от пяти до 12 лет лишения свободы. Кроме того, с каждого суд взыскал в пользу журналиста по 1 млн рублей.