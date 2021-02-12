Голубых собак в Дзержинске изучили ветеринары

https://static.news.ru/photo/baa14e9e-6d48-11eb-85fb-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Ганин/vk.com

Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели собак с голубой шерстью, которых обнаружили на территории закрытого предприятия в Дзержинске 11 февраля.

Представители администрации города совместно с экспертами ООО «Зоозащита-НН» посетили предприятие «Дзержинское оргстекло» с целью осмотра собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов подчеркнул, что состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется, — сообщила пресс-служба горадминистрации.

Замглавы ветеринарного госпиталя рассказал, что образцы шерсти и экскрементов животных отправили на анализ. Щеглов отметил, что красящий пигмент, скорее всего, попал в организм собак, однако до получения результатов исследований нет оснований полагать, что здоровью псов что-то угрожает.

В ближайшее время собак доставят в госпиталь для более подробного осмотра. Там их вакцинируют и стерилизуют, после чего выпустят на прежнее место обитания.

Как писал NEWS.ru, очевидцы распространили снимки голубых собак в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте». Всех животных с неестественным окрасом замечали возле предприятия «Дзержинское оргстекло», которое в настоящее время не функционирует. Конкурсный управляющий компании допустил, что шерсть собак могла окраситься из-за остающихся на территории предприятия химикатов.