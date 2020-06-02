Голосовать по Конституции на участке смогут не более 12 человек в час

https://static.news.ru/photo/4c2f3f6c-a4b1-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число голосующих по изменениям в Конституцию РФ на участке не должно превышать 12 человек в час. Такое требование содержится в документе, оговаривающем новый порядок проведения голосования.

Количество голосующих в час не должно превышать 8–12 человек, — говорится в тексте.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, только так можно обеспечить принцип «бесконтактности». Она призвала обеспечить разведение потоков входящих на участок и покидающих его людей после голосования, передаёт ТАСС.

Ранее Памфилова заявила, что голосование по поправкам в Конституцию РФ не должно быть сопряжено с риском для здоровья граждан. В день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены, заверила председатель ЦИК.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня, писал NEWS.ru.