Голиковой и Котякову поручили проконтролировать выплату детских пособий

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Глава правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову проконтролировать выплату единовременных пособий на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Размер пособия составляет 10 тысяч рублей. Для его получения необходимо подать соответствующую заявку в Пенсионный фонд через портал госуслуг. Предоставления каких-либо документов для получения средств не требуется.

Мишустин отметил, что выплата пособий будет осуществляться до конца сентября. Он попросил Голикову и Котякова оперативно реагировать на возникающие у граждан проблемы с получением пособия, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам, вставшим на учёт по безработице после 1 марта, были установлены ежемесячные дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Президент Владимир Путин поддержал идею распространить эти выплаты на родителей, которые потеряли работу до указанной даты.