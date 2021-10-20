Голикова заявила Путину, что темпы вакцинации в России недостаточны

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации недостаточны, Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Подъём заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации, — сообщила Голикова.

Глава государства также обратил внимание на проблему заболеваемости гриппом в России. По его словам, данная проблема, к сожалению, нарастает.

На совещании с правительством, которое проводит Путин, от главы государства ждут заявления по ограничительным мерам из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Накануне Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19.

Ранее сообщалось, что нынешний всплeск заболеваемости СOVID-19 в России может пойти на спaд к январю, как это былo во вторую волну, осенью — зимой 2020 года.