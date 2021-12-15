Голикова сообщила о высокой смертности в сёлах из-за отсутствия дорог

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 44% российских сёл нет общественного транспорта. Кроме того, там также отсутствуют полноценные дороги, из-за чего жители поселений не могут быстро получить медицинскую помощь. В результате, смертность в таких сёлах выше. Её слова приводит РИА Новости.

44% сельских населённых пунктов не имеют маршрутов общественного транспорта, и в таких пунктах, к сожалению, смертность на 10-12% выше, чем в городских, — сказала она.

Голикова подчеркнула, что по данному направлению постоянно требуется работа правительства с руководством регионов. Она также выразила надежду, что при реализации новой транспортной стратегии эти потребности регионов будут учтены.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили, что новая транспортная стратегия не предполагает ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный. Те меры, которые собираются реализовать до 2035 года, направлены на повышение мобильности граждан и качества их жизни, а также на развитие всех видов транспорта.