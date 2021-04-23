Голикова рассказала Путину о темпах вакцинации от коронавируса

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Первым компонентом вакцины от коронавируса в ходе массовой вакцинации привиты уже более 11,1 млн россиян. Обе прививки получили 6,8 млн граждан, передаёт ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Татьяну Голикову.

На встрече с президентом Владимиром Путиным она проинформировала, что уточнила, что почти половина от общего числа вакцинированных — старше 60 лет или имеют хронические заболевания.

На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, — рассказала Голикова.

Тем не менее, признала она, в некоторых регионах этот показатель ниже. Однако, заверила вице-премьер, ситуация с коронавирусом в стране более или менее стабильна, а мониторинг ведётся ежедневно.

Голикова добавила, что в стране произведено в общей сложности 27,9 млн комплектов доз вакцины, 15 млн из них уже введено в гражданский оборот.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России снижаются.