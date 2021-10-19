Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала регионам ввести самоизоляцию для неработающих и невакцинированных пенсионеров. Такое предложение она озвучила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Она назвала пожилых людей наиболее подверженными риску заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой нахождения дома на самоизоляции и выхода на улицу только в случае крайней необходимости. Это обусловлено тем, что эти граждане — наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но я тяжёлого фатального исхода заболевания, особенно если они не прошли курс вакцинации, — сказала Голикова.

Ранее она предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября. Об этом она заявила на совещании с председателем кабмина Михаилом Мишустиным. Премьер поддержал это предложение.

При этом в ряде регионов нерабочие дни следует ввести уже с 23 октября, отметила Голикова. Также она порекомендовала региональным властям после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам