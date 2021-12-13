Голикова назвала процент повторных случаев заражения коронавирусом

Доля повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране составляет менее 1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, порядка 3,9% вакцинированных россиян всё равно заражаются COVID, передаёт ТАСС. Несмотря на низкую долю повторных случаев, зампред правительства рекомендует прививаться раз в погода.

Чиновница отметила, что заболевают коронавирусом 3,9% из общего числа вакцинированных и 0,74% из тех, кто уже перенёс COVID-19. Именно эти данные дали правительству основание продлить срок действия сертификата переболевшего с полугода до года.

Несмотря на то что мы срок действия сертификата вакцинированного и переболевшего установили на год, мы с учётом позиции ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своим близких принимать решение о вакцинации, особенно тем, кто не переболел, раз в полгода, — сказала вице-премьер.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что вероятность распространения в России штамма коронавируса «омикрон» очень велика. По её словам, это связано с высокой заразностью нового варианта COVID-19 и с тем, что он уже выявлен в 63 странах мира. Она напомнила, что впереди новогодние праздники, поэтому властями сейчас делается всё, чтобы предотврaтить распространение нового штамма.

По данным на 13 декабря, в России за сутки было зарегистрировано 29 588 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 10 046 454 человека. Число летальных исходов из-за COVID в России возросло за сутки на 1121, до 290 604. Это минимум с 26 октября.

Ранее Голикова сообщила, что в 24 регионах России растёт количество госпитализаций пациентов с тяжёлым течением COVID-19, тогда как общее число госпитализированных снизилось на 15%. В целом заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%, но пока снижение заболеваемости COVID-19 в стране не носит стабильного характера. В пяти регионах продолжается прирост заболевших, 23% выявляемых случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.