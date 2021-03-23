Голикова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 за рубежом

https://static.news.ru/photo/c6cd8582-8bb8-11eb-8ace-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом за рубежом.

По её словам, одной их причин такой ситуации является то, что страны перманентно закрывались.

Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают, — отметила она в интервью телеканалу RT, комментируя информацию о том, что в России ожидается небольшой рост, когда за границей идёт сильный подъём заболеваемости.

Отвечая на вопрос о том, что люди за рубежом, по сути, не выработали коллективный иммунитет, Голикова ответила утвердительно.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова заявила, что масочный режим в России может быть полностью отменён, когда в стране будет сформирован коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции. Когда это может произойти, вице-премьер не уточняет. Вместе с тем в середине апреля Россию может накрыть очередная волна коронавируса, считает инфекционист Евгений Тимаков.