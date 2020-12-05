Голикова назвала осенний этап пандемии более сложным, чем весенний

https://static.news.ru/photo/99abc4f0-3718-11eb-948a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенний период пандемии COVID-19 был более сложным, нежели весенний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе марафона «МыВместе».

В ходе мероприятия вице-премьер выразила благодарность медикам и волонтёрам, которые работают в социальных учреждениях.

По словам Голиковой, когда пандемия наступала в марте, «не было мыслей о том, что волонтёры — это ресурс, который можно использовать в этой ситуации».

Это был этап весенний, сложный. Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, — отметила Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь установила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Во второй раз за последние три дня количество заболевших за сутки превысило 28 тысяч человек. Вместе с тем число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся.

Снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки выявлено 508 летальных случаев по сравнению с 569 накануне.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы, в целях тестирования механизма массовой вакцинации, с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.