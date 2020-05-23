Общество

Главврач в Москве назвала число пациентов больницы № 2 с коронавирусом

09:04, 24 мая 2020
Светлана Краснова Светлана Краснова Фото: ikb2.ru

Пациентами инфекционной больницы № 2 в столице в настоящее время являются 549 человек, из них у 278 диагностирован коронавирус, сообщила главврач медучреждения Светлана Краснова.

347 человек с подозрением на COVID/278 случаев подтверждено лабораторно, из них: 26/22 ребёнка, 35/35 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, — написала она своей странице в Facebook.

Главврач также уточнила, что 9/9 из этих пациентов находятся в реанимации, 2 из них подключены к ИВЛ.

Краснова также отметила, что за прошедшие сутки в больницу были доставлены 32 человека. У 22 из них — COVID-19. Выписаны 18 пациентов, среди которых 4 после коронавируса.

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Как писал NEWS.ru, ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что ограничения по коронавирусу можно будет снимать, когда у 60–70% населения выработается иммунитет. В этом случае люди будут защищены от болезни.

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