Главу «Насилию.нет» оштрафовали на 150 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/9184b380-c2d8-11eb-9d18-96000091f725_660.jpg Анна Ривина Фото: nasiliu.net

Перовский суд оштрафовал руководителя организации «Насилию.нет» (признана НКО-иноагентом) Анну Ривину на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пресс-секретарь Татьяна Павлюк пояснила, что штраф назначен за правонарушение по ч. 1 статьи 19.34 КоАП: «Насилию.нет», признанная иноагентом, продолжала работать, но при этом не была внесена в соответствующий реестр.

В апреле 2021 года Перовский суд уже штрафовал «Насилию.нет» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО-иноагентах.

В конце прошлого года Минюст признал правозащитную организацию НКО-иноагентом. NEWS.ru рассказывал, что «Насилию.нет» пыталась оспорить это решение в суде, но в иске было отказано.