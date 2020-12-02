Главе комитета по культуре Петербурга сделали выговор из-за концерта Басты

https://static.news.ru/photo/4d7dbd68-348e-11eb-9edc-fa163e074e61_660.jpg Баста Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выговор объявлен председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко за ненадлежащую координацию работы учреждений культуры во время пандемии COVID-19. Такое решение принято на фоне скандала, связанного с концертом рэпера Басты в Ледовом дворце.

Председателю комитета по культуре Санкт‑Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор, — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города, передаёт РИА Новости.

Некоторое время назад пользователи Сети возмутились тем, что на концерте Басты зрители не соблюдали ограничения по COVID-19. Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Сам Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли он назвал зависть других организаторов.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал рэпера Басту после его выступления в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.