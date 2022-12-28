Глава СЖР отреагировал на смерть журналиста Владимира Лусканова Глава СЖР Соловьев: Лусканов был смелым, талантливым и профессиональным журналистом

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Владимир Соловьев

Скончавшийся руководитель информационной службы телеканала «Культура» Владимир Лусканов запомнится как смелый и талантливый профессионал, рассказал NEWS.ru глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он добавил, что Лусканов много десятилетий отдал работе, в том числе в качестве военкора.

Я не был с Владимиром [Лускановым] близко знаком, но мы иногда пересекались по работе. Как говорится, «в поле». Владимир Лусканов много десятилетий отдал работе журналиста, в том числе он был и военкором. Он был смелым, высокопрофессиональным и талантливым журналистом, успешным организатором журналистских коллективов. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования семье и коллегам Владимира Лусканова, — заявил Соловьев.

Накануне стало известно, что Лусканов умер в возрасте 67 лет. Причина смерти не называется, прощание с журналистом состоится 30 декабря в 13:00 мск на Троекуровском кладбище Москвы.

Лусканов родился 14 июня 1955 года в столице. В 1982 году стал старшим редактором отдела стран Западной Европы журнала «За рубежом», впоследствии перешел в газету «Московские новости», где освещал вооруженные конфликты на территории Абхазии, вел авторские рубрики о первой российско-чеченской войне. Стал одним из основателей службы информации НТВ, в 2000 году начал работать на канале РТР. В 2001 году Лусканов разработал информационную программу «Вести-Москва» и до 2013 года занимал должность ее исполнительного продюсера. С 2013 года он возглавлял дирекцию информационных программ телеканала «Россия-Культура».

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни умер журналист и писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Попцов, бывший одним из родоначальников российского телевидения. В 1990 году Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 2000 году он стал генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). В 2013–2017 годах был колумнистом газеты «Московский Комсомолец».