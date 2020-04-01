Глава СК рассказал о создании новых подразделений

https://static.news.ru/photo/c3f4e366-7424-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

В Следственном комитете России создаётся Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, новое подразделение займётся производством экспертиз всех видов и любой сложности. Кроме того, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности.

Бастрыкин напомнил, что созданные в ГСУ специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет продуктивно заработали. Это позволило укрепить приоритетные направления следственной деятельности, сообщает «Российская газета».

Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации о коронавирусе создана в СКР по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина.