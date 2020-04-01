Общество

Глава СК рассказал о создании новых подразделений

17:24, 01 апреля 2020
Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

В Следственном комитете России создаётся Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, новое подразделение займётся производством экспертиз всех видов и любой сложности. Кроме того, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности.

Бастрыкин напомнил, что созданные в ГСУ специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет продуктивно заработали. Это позволило укрепить приоритетные направления следственной деятельности, сообщает «Российская газета».

Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации о коронавирусе создана в СКР по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина.

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