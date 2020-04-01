Глава СК рассказал о создании новых подразделений

В Следственном комитете России создаётся Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
По его словам, новое подразделение займётся производством экспертиз всех видов и любой сложности. Кроме того, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности.
Бастрыкин напомнил, что созданные в ГСУ специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет продуктивно заработали. Это позволило укрепить приоритетные направления следственной деятельности,
Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации о коронавирусе создана в СКР по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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