Глава Счётной палаты Кудрин заразился коронавирусом

Ранее СМИ сообщили, что отец главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко попал в больницу с коронавирусом. 82-летний Альберт Мурашко лечится в ГКБ № 40 Екатеринбурга. О его состоянии информации пока нет.
По данным на 1 декабря, в России жертвами COVID-19 за сутки стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки составило 24 763 человека.
Как писал NEWS.ru, 30 декабря сенатор штата Пенсильвания Даг Мастриано во время встречи с президентом США Дональдом Трампом узнал, что заражён коронавирусом. Политик вынужден был срочно покинуть Овальный кабинет. Положительный анализ также получили его сын и друг сына, которые тоже присутствовали на встрече.