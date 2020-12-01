Глава Счётной палаты Кудрин заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7c7ab7c2-346d-11eb-8d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусом. По его словам, пока он чувствует себя «сносно».

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид, — написал Кудрин в своём Twitter.

Тест на COVID-19 дал положительный результат. В настоящее время он самоизолировался и лечится. Он также пожелал всем беречь себя.

Ранее СМИ сообщили, что отец главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко попал в больницу с коронавирусом. 82-летний Альберт Мурашко лечится в ГКБ № 40 Екатеринбурга. О его состоянии информации пока нет.

По данным на 1 декабря, в России жертвами COVID-19 за сутки стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки составило 24 763 человека.

Как писал NEWS.ru, 30 декабря сенатор штата Пенсильвания Даг Мастриано во время встречи с президентом США Дональдом Трампом узнал, что заражён коронавирусом. Политик вынужден был срочно покинуть Овальный кабинет. Положительный анализ также получили его сын и друг сына, которые тоже присутствовали на встрече.