Глава Рязанской думы назвала день начала войны праздником
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
14:27, 22 июня 2021
Юлия РокотянскаяФото: y.rokotyanskaya/vk.com
Председатель Рязанской городской думы, член «Единой России» Юлия Рокотянская поздравила коллег с наступающим «праздником» дня начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет местный портал Ya62.ru.
В ходе выступления перед депутатами 21 июня она напомнила, что 22 июня — День памяти и скорби. Она пригласила почтить память людей, отдавших жизнь за народ России.
Приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали жизнь справедливо и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу, — сказала она.
Журналистам издания «Подъём» в местной думе заявили, что политик «не называла день памяти праздником», а просто оговорилась. Там назвали произошедшее человеческим фактором.
У нас было тяжёлое заседание, которое шло четыре часа, и человек просто оговорился, — отметил собеседник журналистов.
22 июня, в Дань памяти и скорби в издании Die Zeit вышла статья президента Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней политик отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram