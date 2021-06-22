Глава Рязанской думы назвала день начала войны праздником

Председатель Рязанской городской думы, член «Единой России» Юлия Рокотянская поздравила коллег с наступающим «праздником» дня начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет местный портал Ya62.ru.

В ходе выступления перед депутатами 21 июня она напомнила, что 22 июня — День памяти и скорби. Она пригласила почтить память людей, отдавших жизнь за народ России.

Приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали жизнь справедливо и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу, — сказала она.

Журналистам издания «Подъём» в местной думе заявили , что политик «не называла день памяти праздником», а просто оговорилась. Там назвали произошедшее человеческим фактором.

У нас было тяжёлое заседание, которое шло четыре часа, и человек просто оговорился, — отметил собеседник журналистов.