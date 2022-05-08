Глава РПЦ назвал глупостями обвинения в милитаристской риторике

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл / Фото vk.com/xxc_ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал глупостями обвинения в свой адрес в милитаристской риторике. После литургии в главном храме ВС РФ предстоятель РПЦ заверил, что он лично и вся церковь молятся «об объединении народа России для её защиты», трансляцию мероприятия вёл телеканал «Спас».

Мы должны консолидировать все наши и духовные, и материальные силы, чтобы никто не посмел посягнуть на священные рубежи нашего отечества. И мои слова — это не то, что хотели бы наши противники характеризовать, как очередную милитаристскую речь патриарха, глупости всё это, — сказал патриарх.

Он также подчеркнул, что Россия «никому не желает зла, не стремится никого оккупировать и не намерена выкачивать ресурсы из слабых стран, как это делают многие сильные западные государства».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе предложили включить патриарха Кирилла в санкционный список. С такой инициативой выступили власти Литвы.

В РПЦ сочли, что это сделано ради «политики и красного словца». Там также раскритиковали папу римского Франциска, заявившего, что патриарх Кирилл в беседе с ним «по бумажке» пытался обосновать спецоперацию на Украине.

В РПЦ заявили, что «некорректная тональность передачи содержания этого разговора вряд ли будет способствовать конструктивному диалогу между двумя конфессиями».