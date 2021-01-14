Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии гриппа в РФ

https://static.news.ru/photo/db0185ae-570f-11eb-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случаев заболевания гриппом на 15 января 2021 года в РФ не фиксировали, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Гайдаровского форума. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн. Она добавила, что ведомство продолжит наблюдение за ситуацией по данному недугу до марта и сделает уже окончательный вывод. Накануне президент РФ Владимир Путин распорядился профинансировать вакцинацию от гриппа в осенне-зимний сезон до 60% населения РФ, в том числе до 75% граждан из групп риска.

Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года ещё не было, — отметила Попова.

Она добавила, что говорить о том, что циркуляция нового коронавируса остановится, причин нет, недуг останется с нами навсегда. По её мнению, когда станет ясно, что есть сезон данной инфекции «и летом мы им не болеем», тогда «мы сможем сказать, что всё встало на свои места, мы всё знаем, всё понимаем».

Чиновница отметила, что говорить о конкретных сроках, когда может завершиться пандемия, не представляется возможным. Тем не менее текущая ситуация в полной мере понятна специалистам. По словам Поповой, комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), разработанный в РФ, позволил не думать о введении локдауна, граждане научились жить в условиях вспышки инфекции.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра мероприятия.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.