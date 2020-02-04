Глава Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с губернатором Тюменской области Александром Моором.
В Тюмени ожидают прибытия эвакуированных граждан России, стран ЕАЭС и Украины из китайского города Ухань, всего 147 человек. Их разместят в реабилитационном центре «Градостроитель».
На борту есть дети, семьи с детьми. Летят в сопровождении медиков, — заявила Попова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
Губернатор Тюменской области Александром Моор заявил, что в регионе проведены необходимые меры для профилактики коронавируса. По его словам, всё люди, имеющие симптомы ОРВИ были обследованы, даже, если они не контактировали с заболевшей коронавирусом студенткой из КНР. Кроме того, осмотру подвергаются путешественники, прибывающие из Китая.
Ранее NEWS.ru писал, что состояние китайской студентки в Тюмени остаётся стабильным. Она будет оставаться в больнице до того момента, пока анализы будут показывать в её организме наличие вируса.
В настоящий момент в Китае количество заразившихся коронавирусом составляет 20,4 тысячи человек, умерло — 425 человек.
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