https://static.news.ru/photo/b39cc282-4769-11ea-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В Тюмени ожидают прибытия эвакуированных граждан России, стран ЕАЭС и Украины из китайского города Ухань, всего 147 человек. Их разместят в реабилитационном центре «Градостроитель».

На борту есть дети, семьи с детьми. Летят в сопровождении медиков, — заявила Попова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Губернатор Тюменской области Александром Моор заявил, что в регионе проведены необходимые меры для профилактики коронавируса. По его словам, всё люди, имеющие симптомы ОРВИ были обследованы, даже, если они не контактировали с заболевшей коронавирусом студенткой из КНР. Кроме того, осмотру подвергаются путешественники, прибывающие из Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние китайской студентки в Тюмени остаётся стабильным. Она будет оставаться в больнице до того момента, пока анализы будут показывать в её организме наличие вируса.

В настоящий момент в Китае количество заразившихся коронавирусом составляет 20,4 тысячи человек, умерло — 425 человек.