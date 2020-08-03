Глава РФПИ ожидает регистрацию вакцины от COVID-19 в течение десяти дней

https://static.news.ru/photo/fc2671aa-d581-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции может быть зарегистрирована в течение десяти дней. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение десяти дней, — сообщил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в России необходимо вакцинировать около 40-50 млн человек. До конца 2020 года объём производства вакцины может достигнуть 10 млн доз в месяц, а к 2021 году — более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов.

В интервью «Аргументам и фактам» Дмитриев заявил , что РФПИ рассчитывает на производство до 200 млн доз к концу года. Такой объём будет достигнут в партнёрстве с другими странами. 30 млн доз будет произведено в России, а остальные — международными партнёрами.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса должен начаться в сентябре 2020 года. Препарат должны производить три российских компании.

Мантуров напомнил, что вакцина была разработана центром имени Гамалеи. Он взаимодействует с предприятиями во Владимирской, Ярославской и Московской областях. В настоящий момент ведётся отладка технологий, на предприятиях докупается оборудование.

NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала российскую вакцину от коронавируса эффективной и безопасной. Она подчеркнула, что в этом у неё нет никаких сомнений. Она напомнила, что за выпуском всей вакцины в России всегда осуществлялся жёсткий контроль. Специалисты всегда отслеживали даже самые незначительные изменения в самочувствии человека.