https://static.news.ru/photo/f28c52d0-75be-11eb-ba39-96000091f725_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Таким образом лидер почтил память погибших воинов. Политик по традиции ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в РФ отмечают День защитника Отечества.

Прах неизвестного советского воина, отдавшего жизнь на полях Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Московской области и торжественно перезахоронили в Александровском саду в 1966-м. В 1967-м здесь открыли мемориал. Его главным элементом является Вечный огонь, пишет РИА Новости.

Почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата — «Пост номер 1» — установили в 1997-м. В 2009-м монументу присвоили статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс через некоторое время дополнили стелой в честь городов, носящих одноимённое почётное звание. Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993-го назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».

Ранее Путин поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение долга, отметив боеспособность вооружённых сил. Также руководитель государства выразил благодарность ветеранам — «великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России ко Дню защитника Отечества опубликовало большую партию архивных наградных документов, боевых сводок, журналов боевых действий из фондов Центрального архива военного ведомства. Документы рассказывают о героических подвигах советских воинов.