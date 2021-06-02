 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Глава Минздрава заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса

05:55, 03 июня 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России и отсутствии третьей волны инфекции. Такое заявление министр сделал в кулуарах ПМЭФ, сообщает ТАСС.

Нет никакой третьей волны, спокойно всё. Всё равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии], — заявил глава министерства.

Михаил Мурашко рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом. По его словам, прогнать COVID-19 из страны помогут только массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, можно ли будет снять маски, если от коронавируса привьётся 60% населения. В этом случае министр допустил послабление коронавирусных ограничений.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео