Глава Минздрава заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/0ddf4e4c-c417-11eb-8d78-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России и отсутствии третьей волны инфекции. Такое заявление министр сделал в кулуарах ПМЭФ, сообщает ТАСС.

Нет никакой третьей волны, спокойно всё. Всё равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии], — заявил глава министерства.

Михаил Мурашко рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом. По его словам, прогнать COVID-19 из страны помогут только массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, можно ли будет снять маски, если от коронавируса привьётся 60% населения. В этом случае министр допустил послабление коронавирусных ограничений.