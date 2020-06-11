Глава Минздрава заявил о возможном введении «плавающего» режима ограничений

https://static.news.ru/photo/78230bec-ac10-11ea-aefd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти разрабатывают «плавающий» режим ограничений, который можно будет периодически возвращать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Есть формат, в том числе, плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жёсткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни, — заявил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 1».

Министр подчеркнул, что рассматривается возможность формата, когда будут чередоваться введение карантина, а затем его отмена.

NEWS.ru писал, что в Минздраве призвали россиян не пренебрегать масочным режимом, а также другими профилактическими мерами. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски необходимо будет в ближайшие один-два месяца. Она подчеркнула, что правила безопасности остаются в силе, несмотря на снятие ограничений.