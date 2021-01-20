Глава Минздрава сравнил стоимость лечения пневмонии и коронавируса

https://static.news.ru/photo/bfe1fe70-5b01-11eb-a01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечение коронавирусной инфекции нового типа требует в 2,5 раза больше денег, чем лечение двусторонней пневмонии при аналогичной степени тяжести. Об этом в среду, 20 января, сообщил в ходе заседания Совета Федерации глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Руководитель ведомства продемонстрировал презентацию, из которой следует, что стоимость госпитализации с коронавирусом устанавливается в зависимости от тяжести заболевания с определением повышающего коэффициента относительно затратоёмкости. Показатели разнятся от трёх до четырёх при лёгком течении недуга и от шести до девяти при тяжёлом.

В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения. Базовая страховка — почти 27 тысяч рублей. Поэтому тарифы на лечение коронавируса с учётом коэффициентов составляют почти 107,8 тысячи рублей (в три раза больше, чем нужно на лечение пневмонии) при лёгком течении заболевания и 242,5 тысячи рублей (в два раза больше) при тяжёлом, — передаёт сообщение РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцинация жителей России от COVID-19 может завершиться уже к июню. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» ведущий шоу спросил у министра, будет ли вакцинация полностью завершена к июню.