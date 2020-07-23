Глава Минздрава рассказал, когда в РФ начнётся вакцинация от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c974103e-cd05-11ea-9912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года.

По его словам, в это время начнётся вакцинирование граждан из группы риска. В первую очередь вакцина будет предложена медработникам и лицам, наиболее часто сталкивающимся с инфицированными людьми, передаёт РИА Новости.

Мы сейчас смотрим, по каким категориям, — сказал Мурашко.

Министр при этом не сообщил, когда начнётся более массовая вакцинация.

22 июля Мурашко сообщил, что Минздрав готовится к выпуску вакцины от COVID-19 при соблюдении определённых условий. По его словам, российская вакцина уже подтвердила свою безопасность и эффективность. Он отметил, что ведомство уже готово к завершению клинических исследований вакцины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса, идут в штатном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.