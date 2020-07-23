Глава Минздрава рассказал, когда в РФ начнётся вакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года.
По его словам, в это время начнётся вакцинирование граждан из группы риска. В первую очередь вакцина будет предложена медработникам и лицам, наиболее часто сталкивающимся с инфицированными людьми, передаёт РИА Новости.
Мы сейчас смотрим, по каким категориям, — сказал Мурашко.
Министр при этом не сообщил, когда начнётся более массовая вакцинация.
22 июля Мурашко сообщил, что Минздрав готовится к выпуску вакцины от COVID-19 при соблюдении определённых условий. По его словам, российская вакцина уже подтвердила свою безопасность и эффективность. Он отметил, что ведомство уже готово к завершению клинических исследований вакцины.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса, идут в штатном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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