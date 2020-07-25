Глава Минздрава назвал число коронавирусных больных в реанимации

https://static.news.ru/photo/0ed2598c-cea6-11ea-bfae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

3100 человек с коронавирусной инфекцией находятся в реанимационных отделениях больниц. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В общей сложности в отделениях реанимации сегодня находятся 3100 пациентов, — сообщил министр в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

По его словам, среди заболевших число бессимптомных пациентов, средней тяжести и тяжёлых сохраняется на прежнем уровне.

Мурашко рассказал, что разрабатывается восьмая версия методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.

Министр отметил, что в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией идёт на убыль, у населения формируется популяционный иммунитет.

NEWS.ru писал, что в Минздраве ожидают снятия всех ограничений из-за коронавирусной инфекции в феврале 2021 года.

На данный момент в РФ коронавирусом заразились 800 849 человек. За время пандемии от болезни скончались 13 046 граждан РФ. Вылечиться после заражения в стране смогли 588 744 человека.