Глава Минздрава анонсировал обновление рекомендаций по лечению COVID-19

https://static.news.ru/photo/e14f4750-8494-11ea-b17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Методические рекомендации для российских медиков по лечению коронавирусной инфекции будут обновлены в ближайшие дни.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передаёт РИА Новости.

На этой неделе мы завершаем уже шестой пересмотр методических рекомендаций, которые пополняются в том числе и новыми подходами к тактике лечения, — отметил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что возглавляемое им ведомство отслеживает всю ситуацию по лекарственным препаратам для лечения коронавирусной инфекции и контролирует своевременное пополнение резервов.

В России к 22 апреля было выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом. 513 человек скончались от COVID-19, 4 420 заболевших выздоровели.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения пообещал скорое появление в гражданском обороте новых тест-систем на коронавирус. По словам Мурашко, в России уже зарегистрировано 17 таких систем, а ещё восемь находятся в процессе регистрации.