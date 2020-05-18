Глава Минтруда объяснил, почему не выплачены надбавки медикам

https://static.news.ru/photo/d7497d2a-9961-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медработники не получили в полном объёме надбавки за работу с коронавирусными больными, поскольку в регионах не поняли суть стимулирующей выплаты. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Я бы, наверное, сказал, что в первую очередь это, скажем так, породило недолжным образом соответствующее исполнение этого поручения, недопонимание самой сути этой выплаты, — отметил министр.

По его словам, в регионах надбавки решили привязать к объёму выполненной медиками работы, что было неправильно. Теперь все знают, что это доплата за риск, которая назначается за сам факт работы с коронавирусными больными, отметил Котяков в программе «Познер» на Первом канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин пристыдил региональные власти за вольную трактовку поручения президента Владимира Путина о доплате медработникам, контактирующим с заражёнными коронавирусом. Председатель правительства России назвал злоупотреблениями случаи, когда руководители занижали суммы выплат врачам, фельдшерам и медработникам младшего звена.