Глава Минпросвещения рассказал о новой системе аттестации учителей

Глава Минпросвещения рассказал о новой системе аттестации учителейГлава Минпросвещения Кравцов рассказал об изменении системы аттестации учителей
Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как планируется поменять систему аттестации учителей. Внедрение новой системы предполагает, что в школе появятся учитель-методист и учитель-наставник в зависимости от категории, сообщают «Известия».
Это
Чтобы получить эту категорию, педагогу необходимо иметь пятилетний стаж работы в должности учителя; первую или высшую квалификационную категорию по специальности «учитель» и дополнительное профессиональное образование, полученное не раньше чем за три года до момента подачи заявления на аттестацию, — пояснил Кравцов.
Учитель-наставник, в свою очередь, должен будет помогать молодому педагогу и передавать ему свой опыт. Для этой категории основными требованиями для допуска к аттестации станут семилетний стаж работы, высшая категория и дополнительное профобразование.
Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».