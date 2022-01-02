Глава Минпросвещения рассказал о новой системе аттестации учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как планируется поменять систему аттестации учителей. Внедрение новой системы предполагает, что в школе появятся учитель-методист и учитель-наставник в зависимости от категории, сообщают «Известия».

Это расширит возможности карьерного роста для учителей-предметников и будет способствовать развитию школьного наставничества, считает министр. Учителя-методисты будут разрабатывать и внедрять в школьную систему образования новые педагогические технологии, учебники, методические пособия. Также они будут создавать программы повышения квалификации учителей, проводить семинары и мастер-классы, участвовать в жюри конкурсов педагогического мастерства и руководить студенческой практикой.

Чтобы получить эту категорию, педагогу необходимо иметь пятилетний стаж работы в должности учителя; первую или высшую квалификационную категорию по специальности «учитель» и дополнительное профессиональное образование, полученное не раньше чем за три года до момента подачи заявления на аттестацию, — пояснил Кравцов.

Учитель-наставник, в свою очередь, должен будет помогать молодому педагогу и передавать ему свой опыт. Для этой категории основными требованиями для допуска к аттестации станут семилетний стаж работы, высшая категория и дополнительное профобразование.

Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».